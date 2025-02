Sam Dylan: Weitere Enttäuschung nach Dschungelcamp-Aus!

Für Sam Dylan (33) war das Abenteuer Dschungelcamp überraschend an Tag 12 vorbei. Zurück in der Freiheit konnte er nicht nur endlich wieder in seinen geliebten Glamour-Look schlüpfen, sondern auch seinen Freund Rafi Rachek (35) wiedersehen. Die Freude war groß. Schnell merkte Sam, dass er ihn doch mehr vermisst hat, als er vorab geglaubt hätte.

Zusammen waren beide nun auch bei "Der Stunde danach" von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sehen. Aus Australien wurden sie zugeschaltet und berichteten von ihrem Wiedersehen und den weiteren Plänen für die Zeit nach dem Camp. Dabei wurde schnell klar, dass Sam offenbar sehr konkrete Wünsche für die verbleibenden Tage in Down Under hat – zum Erstaunen seines Partners.