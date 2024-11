Sam Dylan & Rafi Racek: Trennung? Die Indizien sprechen für sich

Während es in ihrem Privatleben anscheinend rund läuft, zeigt das Paar vor der Kamera oft ein anderes Bild. Insbesondere Rafi sorgt mit seinen Aussagen gerne für Aufregung. So zum Beispiel als er seinem Partner unter Alkoholeinfluss einen schweren Vorwurf machte: "Ohne mich wärst du nichts." Trotz dieser harten Worte hält Sam weiterhin zu ihm. "Wenn Sam in der Beziehung einen einfachen Mann wollte, hätte er nicht mich gewählt. Denn eines ist sicher: In unserer Beziehung wird es nie langweilig", erklärte Rafi im Interview mit "Promiflash".

Im Video: Diese Teilnehmer haben sich den Sieg bei "Sommerhaus der Stars" gesichert