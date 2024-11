Die vergangenen Wochen im „Sommerhaus“ waren geprägt von Intrigen, Streit und heftigen Auseinandersetzungen. Besonders Sam Dylan stand und steht dabei immer wieder im Fokus.

In unzähligen Szenen ließ das Reality-TV-Sternchen mit provokanten Aussagen und respektlosen Kommentaren keinen Zweifel daran, dass er bereit ist, Konflikte schamlos offen auszutragen – selbst wenn es gegen seine Freundin Theresia geht. Kein Wunder also, dass der 33-Jährige auch in dieser Folge in hitzige Wortgefechte verwickelt ist und dabei die ein oder andere Grenze überschreitet...