Sam Dylan & Rafi Rachek: Eskalation im "Sommerhaus der Stars"! Sie gehen sich an die Gurgel

Von romantischen Gesten und zärtlichen Worten ist im "Sommerhaus der Stars" keine Spur. Zumindest nicht bei Sam und Rafi. Letzterer macht kein Geheimnis daraus, dass ihn die Anwesenheit seines Liebsten die meiste Zeit über tierisch nervt. Schon auf dem Hinweg kritisiert Rafi das Outfit seines Partners, bezeichnet es abwertend als "Gardine". Und das ist noch nicht alles! "Du hast ein, zwei Formate mehr gemacht als ich und denkst jetzt, du bist höher als ich", poltert er. "Du nervst extrem. (...) Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, mit dir zu drehen, am liebsten würde ich das komplett absagen." Sams Art bezeichnet er außerdem knallhart als "dumm" und "gekünstelt".

Immer wieder dreht Rafi sich weg, wenn Sam ihn berühren oder küssen will. Nach einem Küsschen wischt er sich sogar angewidert den Mund ab. "Rafi hat ja eine Zündschnur von eins bis zwei und die explodiert dann schnell", erklärt Sam. Doch er scheint einen Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Auf Instagram verraten die beiden kurz vor der Ausstrahlung der ersten Folge, dass sie noch ein Paar sind.

"Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen! Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake", so Sam und Rafi. "Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: WIR SIND UND BLEIBEN ZUSAMMEN! Und uns wird der Sommerhausfluch nichts anhaben. Dass wir uns in den letzten Wochen überhaupt nicht mehr zusammen gezeigt haben, liegt daran, dass Rafi viel als Rettungssanitäter gearbeitet hat. Und ich war fast den ganzen Sommer allein unterwegs. Warum? Das erfahrt ihr immer wieder in den nächsten Wochen. Und ja, ein bisschen Zoff kommt in jeder guten Beziehung vor, und genauso gibt es danach auch wieder einen kleinen Versöhnungskuss." Na, dann ist ja alles gut ...