Sam Dylan & Rafi Rachek: Schlammschlacht! Es wird immer schlimmer

Sam hat genug davon, dass Rafi sich immer noch in sein Leben einmischt. Als der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat sich aus seiner Wohnung ausschloss, konnte sich sein Ex einen gehässigen Kommentar nicht verkneifen. "Ich war gerade so aufgewühlt, weil ich mich selbst darüber geärgert habe, wie man den Schlüssel vergessen kann. Und dann brauche ich nicht noch von einer Person belehrt werden und gesagt bekommen, wie dumm und keine Ahnung...", schimpft Sam auf Instagram.