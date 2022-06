Rafi Rachek & Sam Dylan: Das war's! Liebes-Aus offiziell bestätigt

Traurige Worte des 31-Jährigen. Weiter verrät er ebenfalls den Grund für das Liebes-Aus der beiden: "In den letzten Wochen mussten wir leider feststellen, dass wir uns nicht zusammen weiterentwickelt haben, sondern in verschiedene Richtungen. Ich habe bis zum Schluss versucht an unserer Beziehung festzuhalten. Doch unsere Liebe ist leider zerbrochen und wird auch nicht mehr eine weitere Chance bekommen." Doch Sam sei wichtig, dass zwischen ihm und Rafi kein böses Blut fließt, da er so viele schöne Momente mit ihm erlebt hat.

Das sieht der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat genauso und meldet sich in seiner Story ebenfalls zu Wort: "Wir haben feststellen müssen, dass unser beider Lebensentwürfe leider nicht so optimal zusammenpassen, wie wir uns das erhofft hatten. Dennoch bleiben wir freundschaftlich weiterhin verbunden." Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass es weiterhin so harmonisch zwischen ihnen bleibt...

