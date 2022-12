Samira Cilingir: Immer noch Schmerzen! Die Schwangere meldet sich zu Wort

In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Fans nun ein Update zu ihrem Befinden. "Seit dem Hämatom habe ich extrem Unterleibsschmerzen und leichte Wehen", erzählt sie. "Gestern war es wirklich nicht mehr auszuhalten", verrät sie und erklärt weiter: "Abends, als ich ins Bett gegangen bin, hatte ich plötzlich sehr dolle Schmerzen am ganzen Bauch und Unterleib und an den Seiten." Mittlerweile soll es ihr allerdings schon wieder etwas besser gehen. So versucht Samira möglichst positiv in die Zukunft zu blicken: "Ich will einfach nur, dass es vorbei ist und dass es dem Baby gut geht. Diese Schwangerschaft ist der Horror", sagt sie abschließend.

