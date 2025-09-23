Samira & Serkan Yavuz nach Oktoberfest-Drama: Jetzt schaltet sich Sam Dylan ein
Serkan und Samira Yavuz tragen ihren Streit erneut öffentlich aus. Und jetzt schaltet sich auch noch eine dritte Person ein!
Serkan und Samira Yavuz haben sich vor wenigen Monaten getrennt.
Die Geschichte von Serkan und Samira Yavuz (beide 32) sorgt erneut für Schlagzeilen. Erst im Frühjahr hatten die beiden ihre Trennung öffentlich gemacht, nachdem Serkan mit Reality-Star Eva Benetatou fremdgegangen war. In den letzten Wochen gab es Anzeichen, dass das Paar vielleicht einen Neuanfang wagen könnte. Doch dieser Hoffnung hat nun ein Abend auf dem Oktoberfest einen herben Dämpfer verpasst …
Serkan & Samira Yavuz: Chaos auf dem Oktoberfest
Samira berichtete in ihren Instagram-Storys, dass Serkan ohne sie auf der Wiesn unterwegs gewesen sei. Begleitet wurde er unter anderem von Sam Dylan und Rafi Rachek – und offenbar auch von einer unbekannten Blondine. Samira machte ihrem Ärger Luft und erklärte, dass Serkan an diesem Abend nicht erreichbar gewesen sei, obwohl sie versucht habe, ihn zu kontaktieren.
Besonders wütend machte sie offenbar der Umstand, dass Serkan viel getrunken haben soll. „Bei Alkohol vergisst er einfach, was er vorhatte, da vergisst er, wer er sein möchte. Da gibt es dann wirklich nichts Wichtigeres als den Alkohol in der Sekunde und den Spaß in der Sekunde”, heißt es in ihrer Story.
Später teilte Samira sogar einen Screenshot ihres WhatsApp-Verlaufs, um zu zeigen, dass Serkan ihre Nachrichten ignorierte. Der eigentliche Knackpunkt sei aber gewesen, dass er im Rausch vergessen habe, dass sie seinen Standort sehen könne. So habe sie bemerkt, dass er in ein Hotel gefahren sei – und mutmaßte, dass dort auch die Blondine gewesen sei. „Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Da zähle ich dann eins und eins zusammen”, erklärte sie sichtlich aufgebracht. Ihr Fazit fiel deutlich aus: „Ich bin euch ehrlich, ich kann das alles auch nicht mehr hören, mit dem Kämpfen, weil er sich ganz anders benimmt, als was er erzählt.”
Serkan meldet sich zu Wort
Wenige Stunden später meldete sich auch Serkan selbst zu Wort. In seiner Instagram-Story schrieb er: „Es ist alles so maximal peinlich.” Er zeigte sich schockiert über die Wucht der Reaktionen und teilte mehrere Hassnachrichten, die er nach Samiras Anschuldigungen erhalten habe. „Und wisst ihr für was? Richtig, für nichts. Ich bin maximal schockiert”, erklärte er und deutete an, dass er die Vorwürfe für maßlos übertrieben halte.
Fans reagieren kritisch
Auch viele Follower reagierten kritisch und warfen dem Paar vor, ihren Rosenkrieg zu sehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Unter den Kommentaren fanden sich Stimmen wie „So etwas gehört nicht ins Internet“ oder „Gerade als Eltern sollten Konflikte privat bleiben“. Besonders die Veröffentlichung privater Chats und die persönliche Abrechnung auf einer so großen Plattform sorgten für Unmut und lösten eine hitzige Diskussion aus.
Sam Dylan mischt sich ein
Als wäre der öffentliche Zoff nicht genug gewesen, schaltet sich jetzt auch noch Serkans Wiesn-Begleitung Sam Dylan (40) ein.
In mehreren Instagram-Storys erzählt er detailliert, was an dem Abend passiert ist. Gemeinsam mit Serkan Yavuz war er im Münchner Promi-Club „P1“, als Serkan plötzlich kreidebleich wurde. Der Auslöser: Eine Nachricht, die Samira Yavuz erreichte – darin der Vorwurf, Serkan habe etwas mit Verena Kerth (44) gehabt.
Sam stellt sofort klar: „Hier passiert einfach gar nichts. Wir sind einfach zusammen.“ Um die Gerüchte direkt aus der Welt zu schaffen, schickte der ehemalige „Prince Charming“-Kandidat sogar eine Sprachnachricht an Samira, um alles richtigzustellen.
„Ich mag Samira total gerne. Ich glaube aber, das ist so viel Misstrauen aus der Vergangenheit“, erklärt Sam weiter. Und bekräftigt: „Aber ich kann versichern, ich kann hier tot umfallen, ich schwöre und sowas alles, da ist überhaupt nichts gelaufen.“
Für Sam steht fest: „Serkan möchte nur Samira zurückhaben. Er möchte keine andere Frau haben.“ Um zu beweisen, dass er nichts zu verbergen hat, habe Serkan sogar sein Handy freigeschaltet, damit Samira jederzeit sehen könne, wo er gerade ist.
Den Shitstorm, der Serkan daraufhin entgegenschlug, hält Sam für völlig ungerechtfertigt: Serkan habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Sams Wunsch ist klar – er hofft, dass Serkan und Samira bald ein klärendes Gespräch führen und die Missverständnisse ausräumen.