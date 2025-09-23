Samira & Serkan Yavuz nach Oktoberfest-Drama: Jetzt schaltet sich Sam Dylan ein

Später teilte Samira sogar einen Screenshot ihres WhatsApp-Verlaufs, um zu zeigen, dass Serkan ihre Nachrichten ignorierte. Der eigentliche Knackpunkt sei aber gewesen, dass er im Rausch vergessen habe, dass sie seinen Standort sehen könne. So habe sie bemerkt, dass er in ein Hotel gefahren sei – und mutmaßte, dass dort auch die Blondine gewesen sei. „Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Da zähle ich dann eins und eins zusammen”, erklärte sie sichtlich aufgebracht. Ihr Fazit fiel deutlich aus: „Ich bin euch ehrlich, ich kann das alles auch nicht mehr hören, mit dem Kämpfen, weil er sich ganz anders benimmt, als was er erzählt.”