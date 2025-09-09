Die Entscheidung für ein gemeinsames Zimmer sei praktisch gewesen, betonte Serkan. Er habe eine Junior-Suite gebucht, die ausreichend Platz für alle bot. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er die gemeinsame Zeit sehr zu schätzen weiß – allein die Tatsache, dass Samira der Reise zugestimmt hat, sei für ihn etwas Besonderes. Für die beiden steht damit offenbar die Familie im Vordergrund: Trotz aller Differenzen wollen sie für ihre Kinder an einem Strang ziehen.