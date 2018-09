Samu Haber: Drastischer Schlussstrich nach Verlobung!

Er hat es getan! Frauenschwarm (42) hat sich klammheimlich verlobt. Nach "Closer"-Informationen ist Tänzerin Etel Röhr (26) die Glückliche. Und für sie könnte der Musiker auch ein paar überraschende Entscheidungen treffen...

Die Blitz-Verlobung ist für Millionen Fans des Sängers der zweite Schock innerhalb weniger Wochen: Erst im Mai verkündete Samu überraschend sein Aus als Coach bei der Erfolgs-Castingshow „ “. „Es waren vier wunderbare Staffeln bei ‚The Voice‘, und ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis. Besonders für den Sieg im letzten Jahr mit Natia!“, erklärte er. Und: „Ich möchte eine Auszeit vom Fernsehen nehmen und mehr Zeit mit den anderen Seiten des süßen Showgeschäfts verbringen.“

Samu Haber: Mehr Zeit fürs Privatleben

Doch offenbar will der Sunrise-Avenue-Frontmann auch die süßen Seiten des Privatlebens genießen – und ein bisschen mehr Zeit mit seiner großen Liebe verbringen. Im Interview mit der finnischen Zeitung „Ilta-Sanomat“ bestätigte er nun seine Verlobung. Der Reporterin des Blatts war sein funkelnder Ring aufgefallen, und sie gratulierte ihm – woraufhin Samu sich strahlend bedankte. Wer die Frau seines Herzens ist, wollte er allerdings nicht verraten. Seine langjährige Lebensgefährtin soll es angeblich nicht sein. Sieben Jahre war der 42-Jährige mit dem finnischen Model Vivianne Raudsepp (27) zusammen. Immer wieder gab es Gerüchte, dass sich die beiden getrennt haben. Vor einem Jahr erwischte "Closer" den Musiker dann mit einer ganz anderen Frau in einer Berliner Szene-Bar: Tänzerin Etel Röhr. Bei Kerzenschein verbrachten die beiden Finnen einen romantischen Abend. Und es blieb nicht bei den Gesprächen, sie zeigten sich auch knutschend in der Öffentlichkeit.

Der Sänger will sein Leben ändern

Hat er mit der Profi-Tänzerin aus Helsinki nun die Richtige gefunden? Es wäre ein ganz schön schneller Schritt, wenn man bedenkt, wie lange er zuvor mit Vivianne zusammen war. Doch Samu erklärte auch vor einiger Zeit: „Wir leben doch in einem Jahrhundert, in dem es um gebrochene Herzen geht. Unsere hohen Ansprüche machen alles so kompliziert. Wir tauschen unsere Partner in der Hoffnung, jemanden zu finden, der noch besser zu einem passt, immer wieder aus.“

Samu Haber: Er legt "The Voice"-Pause ein

Diesmal will er seine Lebensgefährtin aber für immer und ewig haben – und für sie offenbar sogar kürzertreten. Zwar tourte der Musiker kürzlich noch durch Deutschland, aber durch sein -Aus hat er nun endlich viel Zeit für die Liebe. Und eine baldige Hochzeitsfeier?