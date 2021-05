Samuel E. Wright: Der Disney-Star ist tot

Samuel ist den meisten den Disney-Film "Arielle, die Meerjungfrau" bekannt. In dem Original lieh er Krabbe Sebastian seine Stimme. Sein Lied "Under the Sea" ("Unter dem Meer") heimste sogar einen Oscar als bester Filmsong ein. Doch auch als Schauspieler war Samuel erfolgreich. Er war in zahlreichen Musicals am Broadway zu sehen, u.a. als Mufasa in "Der König der Löwen". Im Laufe seiner Karriere erhielt er mehrere Nominierungen für den begehrten Tony-Award. Doch damit nicht genug. Samuel begeisterte ebenfalls in zahlreichen Filmen und Serien wie "Bird", "Bill Cosby Show" und "Jonny Zero". Jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen.

