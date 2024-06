Samuel Koch: 14 Jahre nach dem Unfall – "In meinen Träumen kann ich noch laufen"

Und doch ist er geblieben: dieser Traum vom Aufstehen, vom Laufen. Unermüdlich trainiert der ehemalige Akrobat, um seine Muskulatur zu erhalten. Vor fünf Jahren dann das erste Wunder: Samuel postete ein Foto von sich – stehend. Er sagt: "In meinen Träumen bin ich meist noch Fußgänger und relativ fit – oder eine seltsame Mischung davon. Allerdings hat sich in letzter Zeit schon mal der Rollstuhl in meine Träume geschlichen. Und dann bin ich in der Lage, auf den Armlehnen dieses Rollstuhls Handstandakrobatik zu betreiben – so wie früher."

Seine geliebte Frau Sarah Elena (38), mit der er seit sieben Jahren verheiratet ist, gibt ihm Kraft. Bei ihr darf er weiter träumen, eines Tages wieder fest mit den Beinen im Leben zu stehen.