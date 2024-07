Es sollte ein schöner Abend werden, doch er endete für Sandy Meyer-Wölden (41) schmerzhaft. Die Ex von Oliver Pocher (46) war bei einem der wenigen Coldplay-Konzerte in Deutschland. Sie hatte Tickets für die Show der Band rund um Chris Martin in Düsseldorf und teilte sogar einen kurzen Ausschnitt von dem Konzert in ihrer Instagram-Story. "What a Night", ließ sie ihre Fans dazu wissen. Doch nach dem Konzert ging der Abend weniger schön weiter.

Nur kurz nach der freudigen Konzert-Story postete sie ein Bild ihres blauen Daumens. "Wenn man zu blöd ist, die Autotür zuzumachen ...", schrieb sie dazu und versah es mit einem "Ouch!" Was genau passiert war, klärte kurz darauf ihr Ex-Mann Oliver Pocher auf – und der konnte sich einigen Spott und fiese Kommentare in Richtung seiner Ex nicht verkneifen.