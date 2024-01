Sandy Meyer-Wölden: Traumschiff-Hammer! Pochers Ex sticht mit Silbereisen auf See

Man muss inzwischen eher danach fragen, welcher deutsche Promi noch nicht beim "Traumschiff" dabei war. Während Oliver Pocher in der Neujahrsfolge einen betrogenen Ehemann mimte und seine Ex-Frau Amira eine Fitnesstrainerin verkörperte, spielte Kai Pflaume einen amerikanischen Sheriff. Auch Stars wie Cathy Hummels oder Sarah Engels gastieren bereits in dem Format. Nun hat auch Model Sandy Meyer-Wölden eine Rolle in der Kultserie bekommen. Darstellerin Barbara Wussow sieht das kritisch.