Sara Nuru: Erster Nachwuchs für die GNTM-Gewinnerin!

Am vergangenen Freitagabend war Sara Nuru in der "NDR Talk Show" zu Gast und ließ dort ganz unverhofft die süße Baby-Bombe platzen. Moderatorin Bettina Tietjen verriet vorab: "Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking-News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs". Daraufhin ließ Sara weitere Details zu ihrer Schwangerschaft durchsickern: "Die Hälfte ist durch", jedoch sei es ein "schlechtes Omen" wenn sie den genauen Schwangerschaftsmonat verraten würde. So viel kann Sara aber dennoch zugebe - sie sei in "freudiger Erwartung". Auf weiterer Informationen rund um den Kindsvater oder das Geschlecht müssen ihren Fans jedoch verzichten. Bleibt abzuwarten, ob sich das Model noch einmal weiter zu ihrem süßen Nachwuchs äußern wird.

