Sarafina Wollny: Endlich Schwanger dank Kinderwunschklinik! Sie packt aus

Dass es nicht nur ein Baby ist, sondern gleich Zwei, war dann aber eine noch größere Überraschung. "Als wir erfahren haben, dass es Zwillinge werden, war das schon ein bisschen crazy, weil wir hatten Glück, dass wir erstmal ein Baby haben und dann kommt die Aussage, dass es zwei sind. Schon komisches Gefühl, aber wir freuen uns mega darüber", so Peter ganz offen.

Und es flossen Tränen. Vor allem bei den anderen Familienmitgliedern. "Die Freude war einfach bei jeden da oder zu spüren", so Peter weiter.

Nun freut sich die ganze Familie auf den doppelten Nachwuchs. Und vor allem das Leben von Sarafina und Peter wird sich für immer verändern. "Ich glaube schon, dass sich unser Leben nach der Geburt auf jeden Fall verändern wird, wir sind dann Zweifacheltern, müssen uns um unsere Kinder kümmern und werden bestimmt oft an unsere Grenzen kommen und nehmen diese Herausforderung an", so Sarafina happy.

