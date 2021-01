Sarafina Wollny: "Es hat uns Überwindung gekostet!"

Der Wunsch nach einem Baby war schon lange groß. Doch es hat lange nicht bei TV-Paar geklappt. Letzte Hoffnung: Eine Kinderwunschklinik. Lange hat sich die 25-Jährige dagegen gesträubt. Doch am Ende hat sie diesen schweren Schritt gewagt.

"Das hat uns schon Überwindung gekostet. Entscheidet man ja nicht von Heute auf Morgen. Und keine Kinder haben, war auch keine Option, da der Kinderwunsch sehr stark war", verrät sie im Interview mit InTouch Online. Und es hat sich gelohnt. Endlich ist die Tochter von Silvia Wollny schwanger! Das Paar schwebt seit dem auf Wolke Sieben.

Und nicht nur das. Für die Offenheit werden Sarafina und Peter auch richtig gefeiert. Das Thema Kinderwunschklinik ist oft immer noch ein Tabuthema. Viele Frauen schämen sich zuzugeben, dass sie auf natürlichem Wege nicht schwanger werden. Dass die Blondine nun so offen mit ihrer Geschichte umgeht, begeistert viele! Wieso sie sich dazu entschieden hat, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? "Gerade, weil es ein Tabu-Thema ist und doch so viele Frauen und Männer betrifft. Wir möchten anderen Mut machen und zeigen, dass dies auch ein Weg sein kann, um schwanger zu werden. Und das es ok ist, wenn man sich für diesen Weg entscheidet", erklärt sie im Interview.

