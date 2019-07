Jubel-News bei Sarafina Wollny und Peter Heck! Am vergangen Wochenende gaben sich die beiden das Jawort. Am Mittwoch soll die Hochzeit bei "RTL2" ausgestrahlt werden. Doch schon jetzt können die Fans von Sarafina einen Blick auf das Kleid der Wollny-Tochter werfen!

und ihr Peter schweben im Hochzeits-Himmel! Am vergangen Wochenende feierte das Paar seine Traumhochzeit. Wie die beiden nach der Trauung verkündeten, haben ihre Fans die Möglichkeit, die Zeremonie am Mittwoch im Fernsehen mit zu verfolgen. Doch vorab die süße Überraschung!

Silvia Wollny: Sie packt über Sarafinas Hochzeit aus!

Sarafina Wollny zeigt ihr Brautkleid

Via lässt Sarafina Wollny nun die Hochzeitskleid-Bombe platzen. So teilt sie einen süßen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie einen ersten Blick auf ihr Brautkleid werfen können. Wie auf dem Bild zu sehen ist, trug Sarafina zu ihrem ganz besonderen Tag einen Traum aus weißer Spitze. Doch das Traurige dabei: Sarafina zeigt lediglich einen kleinen Ausschnitt von ihrem Kleid, da sie ihr Kleid-Geheimnis bis Mittwoch noch nicht enthüllen möchte. So kommentiert sie: "Ihr könnt gespannt sein. Mein Hochzeitskleid war einfach nur traumhaft. Unsere Hochzeit seht ihr am Mittwoch um 20.15 Uhr bei 'RTL2.'" Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Die Fans von Sarafina sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Sarafina deutlich wird, können ihre Fans die Hochzeitsaustrahlung am Mittwoch schon jetzt kaum abwarten. So kommentieren sie: "Oh ich freue mich schon so auf die Sendung am Mittwoch! Da kommen Gefühle hoch, wir haben letztes Jahr im Juni geheiratet. Alles Liebe und Gute für eure gemeinsame Zukunft" sowie "Ich freu mich schon auf die Sendung am Mittwoch. Herzlichen Glückwunsch euch beiden und eine schöne Zukunft." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!

Während Sarafina Wollny im Hochzeits-Glück schwebt, sieht es bei ihrer Schwester weniger rosig aus: