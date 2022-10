Sarafina Wollny: Kooperationen abgesagt! Sorge um Söhnchen Emory

Bei Instagram verkündet die Tochter von Silvia Wollny, dass sie sich eine Pause von Instagram gönnt. Der Grund? Ihr Sohn Emory ist krank.

"Hier bleibt es erstmal ruhig... kaum in Deutschland liegt Emory flach. Blödes Fieber und Husten... er möchte nur kuscheln [...] spielen möchte er die letzten 2 Tage gar nicht. Wirklich nur kuscheln", schreibt sie traurig bei Instagram. Momentan will sie einfach nur für ihren Schatz da sein und stellt deswegen sogar ihre Arbeit hinten dran. "Kooperationen der letzten Tage & die nächsten Tage habe ich erstmal abgesagt, werden dann nachgeholt", so Sarafina weiter.

Doch eine gute Nachricht hat sie: Zwillingsbruder Casey ist gesund und munter. So kann sich die Löwenmama voll und ganz auf seinen Bruder konzentrieren, damit er schnell wieder fit wird...

