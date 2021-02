Sarafina Wollny: Sie zeigt ihren wachsenden Babybauch

Sarafina und Peter können es gar nicht erwarten, ihre Babys endlich in den Armen zu halten. Auch wenn es ihren Alltag ziemlich auf den Kopf stellen wird. "Ich glaube schon, dass sich unser Leben nach der Geburt auf jeden Fall verändern wird", erzählte Sarafina kürzlich im Interview mit Sender RTLzwei. "Wir sind dann Zweifacheltern, müssen uns um unsere Kinder kümmern und werden bestimmt oft an unsere Grenzen kommen und nehmen diese Herausforderung an." Es bleibt ja zum Glück noch ein wenig Zeit, um sich auf die neue Elternrolle vorzubereiten...

Ihr könnt nicht genug von Sarafina und Co. bekommen? Die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" könnt ihr auch HIER bei TVNOW streamen.*

Vor kurzem herrscht bei Sarafina und Peter dicke Luft! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: