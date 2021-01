Sarafina Wollny: Sorge um den kleinen Feivel

Noch völlig kaputt von der Nacht meldet sich die 25-Jährige bei ihren Followern. "Wir hatten eine sehr bescheide Nacht. Wir waren gestern Abend gegen halb sechs mit Feivel beim Tierarzt, weil er sich an der Nase verletzt hat, also neben der Nase, unter dem Auge. Und das wurde immer schlimmer. [...] Dann hatte er eine blöde Entzündung, dann hat einen Trichter bekommen...", so Sarafina offen.

Nun bekommt das Tier Antibiotika und das Paar cremt ihm die verletzte Stelle ein. Soweit geht es Feivel gut, doch der kleine Kerl leidet. "Er tut sich damit echt schwer. Wir durften gestern nicht von seiner Seite weichen, er hat sich die ganze Zeit neben uns gelegt", so Sarafina weiter.

Jetzt muss der Kleine nur noch schnell gesund werden und dann sind alle wieder happy!

