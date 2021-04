Sarah Connor: Betrogen vom Ex! Jetzt redet Marc Terenzi über seine Ehe-Seitensprünge

Dabei hatte Sarah ihrem Verflossenen noch kurz zuvor zum Comeback-Versuch gratuliert: "Viel Glück mit deiner neuen Band. Ich weiß, wie sehr du seit Monaten auf diesen Tag hingefiebert hast", schrieb sie auf Instagram. Nicht ausgeschlossen, dass die Sängerin ihrem Ex-Lover und Vater von dreien ihrer Kinder nach dessen Fremdgeh-Outing jetzt nicht mehr nur das Allerbeste wünscht – ganz im Gegenteil! Ob sie diesen Tiefschlag wohl in einem neuen Song verarbeitet? Möglich, schließlich soll Sarah schon 2015 die Affären ihres Ex-Mannes in dem Song "Kommst du mit ihr" verarbeitet haben. "Vier Uhr Nachts/Hältst du mich für dumm/Ich weiß ganz genau/Du machst jetzt mit ihr rum" heißt es dort. Sieht so aus, als müsste sie mindestens die Titelzeile noch mal umdichten. In "Kommst du mit ihnen" …