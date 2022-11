Sarah Connor: Bittere Abrechnung mit "Wetten, dass...?"

Und weiter: "Das war eine krasse Konsequenz, die ich dann tragen musste." Zumal die Unterwäsche, die sie in der Show trug, dann auch noch versteigert wurde. "Es wurde auch so ausgeschlachtet. Und da hat meine Plattenfirma damals auch wirklich ein Riesending daraus gemacht. Und im Nachhinein denke ich so: 'Dass ihr das gemacht habt mit so einem jungen Mädchen!'"

Doch Sarah Connor kann rückblickend auch etwas Positives aus dieser Erfahrung ziehen. "Ich habe viel gelernt. Ich habe viel über Menschen gelernt, ich habe viel über Medien gelernt, über den Umgang mit den Medien, über das Gefühl, wenn du dazwischenkommst, aber auch darüber, wie vergänglich eben und wie verzeihlich das alles auch ist."