Sarah Connor & Anna-Maria Ferchichi: Die ganze Wahrheit über den Schwestern-Streit

Anna-Maria Ferchichi und Sarah Connor: Wie ist ihr Verhältnis?

Aber von Anfang an: Als Anna-Maria Ferchichi 2012 Bushido heiratete, erschien Sarah Connor nicht zur Hochzeit. Schon damals wurde gemunkelt, dass das Verhältnis zwischen den Schwestern nicht gut ist. Mit einem Instagram-Beitrag goss Anna-Maria dann auch noch Öl ins Feuer. "Danke an meine engsten Freunde und Schwestern, die Rücksicht auf unsere besondere Lebenssituation nehmen und trotzdem Tag und Nacht da sind", schrieb sie und verlinkte ihre Schwestern – nur Sarah nicht! Mit der "besonderen Lebenssituation" spielte Anna-Maria natürlich auch auf die Schwierigkeiten an, die Ehemann Bushido dem kriminellen Abou-Chaker-Clan hatte. Nachdem der Rapper und sein ehemaliger Geschäftspartner getrennte Wege gingen, soll es sogar zu Drohungen gegen die Familie gekommen sein. Hat Sarah sich deshalb von ihrer Schwester distanziert? Seit dem Prozess gegen Arafat Abou-Chaker ist Anna-Marias Familie auf ständigen Polizeischutz angewiesen. Die Gefahrenlage dürfte auch Sarah in Alarmbereitschaft versetzt haben. Immerhin soll vom Clan-Chef eine Entführung der Kinder und ein Säure-Attentat auf Bushidos Ehefrau geplant gewesen sein!