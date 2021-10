Sarah Connor: Erschütternde Enthüllung über den "The Voice"-Star

In den dunkelsten Zeiten konnte sich Sarah zum Glück auf Menschen in ihrem Umfeld verlassen, die sie unterstützt haben. "Es hat immer geholfen, wenn Menschen da waren und es einen oder zwei Vertraute gab, die wussten, wie es in mir aussieht. Die haben mir oft so über Momente hinweggeholfen." Ganz überwunden hat sie die Depression aber bis heute nicht. "Am Ende ist es was, womit man, lernen muss zu leben. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder ganz weg ist."

