Sarah Connor: Große Angst um Tochter Summer!

Am liebsten würde Sarah ihre geliebte Tochter vor jeglichem Unheil beschützen. Immer wieder erinnert sie sich an die Zeit, als Summer das Licht der Welt erblickte. So winzig, zerbrechlich und leider auch krank war das kleine Mädchen. Im Sommer 2006 kam sie mit einem Herzfehler zur Welt und musste kurz nach der Geburt operiert werden.

Sarah fand Trost in der Musik und schrieb einen ergreifenden Song, der ihre quälenden Stunden am Krankenbett ihrer Tochter widerspiegelte. 20 Tage und Nächte verbrachte sie dort, lauschte Summers Atemzügen und trug ihren eigenen Schmerz in sich. Die Zeilen des Liedes hallen bis heute nach: "Ich bin für dich da, ich werde deinen Schmerz tragen. Immer wenn du fällst, werde ich dir helfen aufzustehen. Streck einfach deine Hand aus."