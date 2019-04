Sarah Connor: Trennungs-Drama! Die bösen Vorwürfe

Reddit this

Für (40) ist die Schuldfrage an seinen häufigen Liebespleiten offenbar geklärt: Das Verhalten der Frauen ist der Grund, warum es bei ihm in der Liebe nicht klappt. Huch, spricht er da jetzt auch von (38)?

Gerade erst wurde die Trennung von Marc und seiner Anja bekannt, prompt polterte der Sänger in einem Interview los: „Sie hat mich als Rockstar kennengelernt, und dann sollte ich mich ändern. So ist das immer mit den Frauen. Sie lernen einen Rockstar kennen und wollen dann, dass ich ein ruhiges Familienleben führe.“

Rechnet Marc mit Sarah Connor ab?

So ist das IMMER mit ALLEN Frauen? Das klingt ganz nach einem Seitenhieb des früheren Boygroup-Sängers (Natural) auf seine Ex-Frau Sarah Connor. Vier Jahre waren die beiden verheiratet, haben zusammen zwei Kinder (Summer, 12, und Tyler, 15). Wirft er Sarah jetzt etwa Jahre später vor, dass sie ihn zum Hausmann machen wollte? Tatsächlich konnte man den bewegten (und nicht immer ganz friedlichen) Alltag der beiden damals in einer Reality- -Show verfolgen. Dagegen scheint es mit Sarahs neuem Partner Florian Fischer gut zu laufen: Das Paar lebt als happy Patchworkfamilie in Berlin.