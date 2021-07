Sarah Connor & Mark Forster: Schlimmer Zoff hinter den Kulissen von "The Voice"

Wie Insider laut "Intouch" verrieten, geht es schon bei den Dreharbeiten zu den "Blind Auditions" ziemlich hoch her: Sarah soll ordentlich gegen ihre Konkurrenz-Coaches austeilen, vor allem gegen Jury-Urgestein Mark Forster! Der 38-Jährige ist das fünfte Jahr in Folge dabei, hat beim Publikum reichlich Bonuspunkte gesammelt und ist wie Sarah wild entschlossen, den Sieg für sein Team zu holen. Klar, dass Sarah in ihm ihren größten Gegenspieler wittert – und direkt auf Angriff schaltet! "Wenn ich verlieren will, muss ich einfach nur zu dir schauen!", soll die Sängerin unter anderem Richtung Mark geätzt haben. Ziemlich krasse Ansage für eine Newcomerin! Wenn das so weitergeht, wird aus "The Voice" am Ende noch ein "Kampf der Jury-Stars" …