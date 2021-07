Pietro Lombardi & Laura Maria: Jetzt wird es richtig dreckig

Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Pietro und Laura Maria zusammen in den Liebesurlaub geflogen sind. Das es jedoch ein Gefühlscomeback der beiden gibt, scheint eher ausgeschlossen. So wollten sich beide nicht so wirklich zu ihrem Beziehungsstatus äußern. Ein Zustand, der Pietro zusetzt? Seine Fans sind sich zumindest sicher! Pietro würde es ohne Laura Maria besser gehen! So wettern sie via "Social Media": "Die famegeile Laura hat dich zerstört! Schade für dich – sie hat ja jetzt ihre Kooperationen!" sowie "Lass' diese toxische Laura endlich aus deinem Leben, merkst du es nicht!?" und "Vielleicht mal die toxische Laura loswerden! Denk mal drüber nach. Man spürt aus der Ferne, dass diese Frau dir einfach nicht guttut – macht ein auf und ab mit dir!" Harte Worte, die an Pietro sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Ob seine Fans mit ihren Thesen jedoch recht haben? Pietro äußerte sich bis jetzt jedenfalls noch nicht dazu...