The Voice of Germany: Die neue Jury steht fest!

Neben Sarah Connor soll ein weiterer Juror feststehen. Demnach sitzt auch Johaennes Oerding in der Jury. Zuletzt war der Musiker in der Sendung "Sing meinen Song" zu sehen. Mit seiner Performance konnte er in der Show die Herzen der Zuschauer erobern. Die neue Staffel von "The Voice of Germany" startet im Herbst in SAT.1 und ProSieben - ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt.

