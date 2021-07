Sarah Engels: Alles Lüge - Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Bei so viel Selbstdisziplin taugt sie natürlich ideal als Werbeträger – jetzt sogar für gesunde Kinder-Snacks! Sarah ist die neue Markenbotschafterin des Lebensmittelherstellers Mia & Ben, der sogenannte Superfoods für Kids herstellt: alles rein pflanzlich und ohne Zuckerzusatz … Ob Kinder darauf abfahren? Einer jedenfalls dürfte als potenzieller Kunde schon mal wegfallen: Sarahs eigener Sohn Alessio!

Der Sechsjährige bevorzugt eindeutig die Klassiker, löffelt zum Frühstück gerne mal eine Schüssel Schoko-Cornflakes mit Milch, verputzt zum Mittag am liebsten Pommes und freut sich zum Nachtisch über eine Portion Eiscreme. Klarer Fall: Für den kleinen Alessio kann es gar nicht süß und fettig genug sein! Vor wenigen Tagen postete Sarah ein Foto von sich selbst und ihrem Spross bei der Hochzeit ihres Bruders Gianluca – wo sich Alessio ebenfalls den Bauch mit Süßkram füllte. "Naaa, ob Alessio und ich wohl die Ersten an der Candy-Bar waren?", scherzte Sarah zu ihrem Insta-Pic. Jede Wette! Nur: Mamas neue Werbekampagne kommt beim Anblick solcher Bilder nicht mehr ganz so glaubhaft rüber …