"Die Bachelorette": DIESER Kandidat knutschte schon mit Pietro Lombardis Ex

Maxime Herbord sucht im Fernsehen nach ihrer großen Liebe. Als neue "Bachelorette" hat sie die Auswahl zwischen 20 heißen Kandidaten. Der ein oder andere Teilnehmer dürfte den Zuschauern übrigens bekannt vorkommen! So hat sich Dario Carlucci bei "Are You The One?" bereits auf die Suche nach seiner Traumfrau begeben. Und auch Niko Ulanovsky ist kein Unbekannter! Der Eiskunstläufer war 2019 bei "Dancing On Ice" dabei und tanzte mit Maximes Freundin Nadine Klein.