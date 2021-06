Sarah Engels: Baby-Geschlecht enthüllt?

Nach Söhnchen Alessio ist es das zweite Kind für Sarah Engels. Die tolle Baby-News verkündete die Sängerin am Wochenende bei Instagram und postete dazu einen Clip. Einige Details zur Schwangerschaft hat Sarah Engels bereits enthüllt - so beispielsweise, dass sie bereits im vierten Monat schwanger ist. "Das Lustige ist: Ich wusste es schon sehr, sehr früh, weil ich sehr ungeduldig bin. Ich habe den ersten Schwangerschaftstest viel zu früh gemacht und der war negativ, aber der fünf Tage später war dann positiv", so die Sängerin in einer Instagram-Story.