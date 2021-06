Sarah Engels: Nach Hochzeit! Sie lässt die nächste Bombe platzen

Und weiter schreibt sie: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl das schönste Geschenk auf Erden in sich zu tragen . Dieses Video rührt uns jedes Mal wieder zu Tränen weil dieser Tag zeigt einfach genau wer und was wir sind . Es zeigt was im Leben zählt und das so viele kleine Dinge eigentlich so unwichtig erscheinen wenn man weiß man hat eine Familie , eine Familie die einen liebt. Wunder geschehen ... man muss sie nur erkennen", so Sarah Engels