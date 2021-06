Pietro Lombardi: Jetzt kämpft er um Sohn Alessio

Was wurde aus...

Er hoffte, dass sich alles ändern würde. Pietro Lombardi (28) wollte die große Versöhnung. Doch Ex-Frau Sarah (28) ist ein Biest und hat plötzlich neue Pläne, in denen er nicht mehr vorkommt. Das erwischte Pietro eiskalt! Deshalb kämpft der Sänger jetzt um seinen Sohn – und nimmt späte Rache an seiner Ex.