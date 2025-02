Sarah Engels: Babypläne! Jetzt packt sie endlich aus

In einer Instagram-Fragerunde verrät Sarah ganz offen auf die Frage nach einem dritten Kind: "Der Wunsch nach einem dritten Kind wurde in den letzten Monaten immer größer und wer weiß, was das Leben für uns noch bereithält", gibt sie zu und erklärt weiter: "Schwanger zu werden, ein gesundes Baby zur Welt zu bringen ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn das oftmals ein Thema ist, über das viel zu wenig gesprochen wird. Es ist und bleibt ein Wunder." Nur konkret planen lässt sich eine Schwangerschaft eben nicht, weiß Sarah. "Der Körper selbst und so viele verschiedene Faktoren entscheiden, ohne dass du es beeinflussen kannst, wann und ob es der richtige Moment ist", schreibt sie.