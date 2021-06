Sarah Engels: Brisantes Detail in Hochzeitsvideo aufgetaucht

"Es ist eine ganz bestimmte Bank in Portugal, zu der wir eine ganz besondere Bindung und Geschichte haben", erklärte Sarah Engels in einer Instagram-Story. Zu Beginn der Beziehung hat ihr Liebster ihr ein Bild geschickt. Darauf saß ein älteres Ehepaar auf einer Bank, welche sich die Hände am Strand hielten. "Sie sagten nichts, aber sie schauten aufs Meer, als würden sie auf ihr gemeinsames Leben zurückblicken – auf die guten und die schlechten Tage – und unheimlich dankbar dafür sein", so Sarah Engels.