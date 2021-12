Sarah Engels: Das Baby ist da! So besonders ist der Name ihrer Tochter

Sarah ist überglücklich

"Unsere kleine Prinzessin Solea Liana Engels", schreibt Sarah zu einem süßen Foto, auf dem die Hand ihres Lieblings zu sehen ist. "Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz."