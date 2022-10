Sarah Engels: Drama hinter verschlossenen Türen! Niemand hat etwas geahnt

Sarah leidet unter Hormonschwankungen

"Ich habe das Gefühl, dass meine ganzen Hormone durcheinander sind“, erzählt sie in ihrer Instagram-Story. "Zehn Monate Schwangerschaft, danach knapp ein Jahr gestillt. Das heißt, seit fast zwei Jahren sind meine Hormone auf einem ganz anderen Level. Ich merke einfach, wie das jetzt rapide abfällt." Die Sängerin leidet nicht nur unter Haarausfall, sondern auch unter Stimmungsschwankungen und Übelkeit.

Auch die Müdigkeit macht ihr schwer zu schaffen. In der letzten Nacht habe sie sogar fast 12 Stunden lang geschlafen. Wie bitter! Nun hofft Sarah, dass ihre Fans ihr helfen können und ihr die besten Tricks verraten, um die Hormone wieder in Einklang zu bringen! Bis dahin beschäftigt sie sich weiterhin mit ihren täglichen Sporteinheiten und verbringt viel Zeit in der Natur. Bleibt zu hoffen, dass ihre Probleme bald der Vergangenheit angehören...

