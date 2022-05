Sarah Engels: So süß ist Töchterchen Solea!

Sarah Engels könnte nicht glücklicher sein! Seit Dezember ist die Sängerin stolze zweifach Mama und genießt die Zeit mit ihren Kleinen in vollen Zügen. Nicht nur Söhnchen Alessio aus der Ehe mit Pietro Lombardi hält Sarah ganz schön auf Trapp auch ihr neuster Familienzuwachs Baby Solea bringt ganz schön viel Trubel in die kleine Familie rund um Sarah und ihren Mann Julian Engels. Umso schöner, wenn Sarah einmal private Einblicke in ihr Familienleben gibt. So wie jetzt mit diesem seltenen Schnappschuss mit ihren beiden Kids.