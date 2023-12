Sarah Engels: Emotionale Beichte kurz vor ihrem "Let's Dance"-Comeback!

InTouch Online hat Sarah Engels gefragt, worauf sie sich bei "Let's Dance – Die große Weihnachtsshow" am meisten freut und die Musikerin hat verraten: "Ich habe bei meiner Teilnahme bei 'Let’s Dance' unfassbar viel Spaß gehabt und freue mich sehr aufs Parkett zurückzukommen. Ich werde niemals vergessen, wie viel Selbstbewusstsein mir diese Zeit, bei meiner Teilnahme damals, geschenkt hat und was es für eine unglaublich emotionale Reise für mich war. Am meisten habe ich mich natürlich auf die ganze 'Let’s Dance' Familie gefreut, sie alle wiederzusehen."

Und das Wiedersehen in der Show dient nicht nur zum Spaß, sondern verfolgt auch einen guten Zweck. Denn das Preisgeld von rund 10.000 Euro wird gespendet. Sarah Engels verrät nun, wofür sie die stolze Summe spenden will, wenn sie das Tanz-Battle gewinnt: "Mein Tanzpartner und ich möchten unsere Spende gerne aufteilen. Mein Teil würde an die Kinderkardiologie der Uniklinik Köln gehen. Dort wo mein Sohn nach seiner Geburt am Herzen operiert wurde." Ein emotionales Thema für die Sängerin, denn Sohn Alessio wurde mit einem Herzfehler geboren. Er kam leblos zur Welt und musste beatmet werden. Eine OP rettete dem Sohn von Sarah Engels und Pietro Lombardi das Leben.

Inzwischen ist Alessio 8 Jahre alt und großer Bruder einer Schwester. Und ihre Sprösslinge lassen das Herz von Sarah Engels höher schlagen: "Es macht mich unfassbar stolz, wenn ich sehe, wie meine Kinder mich im Fernsehen verfolgen und Mama supporten."