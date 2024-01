Sarah Engels: Fieser Shitstorm! Jetzt muss sie einstecken

Das gefällt Fans von Sarah Engels allerdings überhaupt nicht: In den Kommentaren häuft sich Kritik an dem Foto: "In kurzen Hosen und Bikinistyle durch Dubai zu wandern und dann noch sich in deren Kleidungsstücken zu verkleiden, finde ich unverschämt und unangemessen und fast peinlich. Alles nur für Reichweite.", meint ein User. Auch ein anderer schreibt, dass es "viel peinlicher nicht mehr werden" könne.

Andere User hingehen verteidigen Sarah und Julian: "Wenn man als Tourist in ein fremdes Land kommt, dann sollte man sich auch anpassen! Anderes Land, andere Sitten", heißt es. Ein anderer User schreibt ebenfalls: "Es ist respektvoll! In einem Land, wo man ist, sich nach deren Regeln zu verhalten. Könnten sich einige in Deutschland mal eine Scheibe von abschneiden. Anstatt hier nur schlecht Wetter zu betreiben." Sarah äußerte sich bisher nicht zu dem Shitstorm.

