Sarah Engels: Heftige Vorwürfe! Jetzt bricht alles zusammen

Trotz ihrer gesundheitlichen Probleme nimmt Sarah an der Show "Stars in der Manege" teil und die hat es in sich. "Was für eine aufregende Woche in München beim Circus Krone. Ich bin definitiv an meine Grenzen gestoßen, denn ich habe eine Strapaten Nummer in nur 3 Tagen lernen müssen. Es ging für mich 10 Meter hoch in die Luft und das war echt nicht ohne", erzählt sie ihren Instagram-Followern.