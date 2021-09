Sarah Engels: Heftiger Shopping-Wahn! Sie ist nicht mehr zu bremsen

Die Kreditkarten glühen

Erst kürzlich durften ihre Follower den gut gefüllten Kleiderschrank der kleinen Prinzessin bewundern: Von Schühchen bis zum Jäckchen ist bereits alles vorhanden – natürlich gleich mehrfach! Auch das Baby-Zimmer ist schon fix und fertig eingerichtet. Für Sarah allerdings kein Grund, die Füße hochzulegen, im Gegenteil!

Gerade kündigte sie einen weiteren Ausflug in ein Fachgeschäft an, fuhr mit Ehemann Julian sogar extra von Köln nach Düsseldorf, um neue Schätze zu shoppen. Das Ergebnis waren ein prall gefüllter Kofferraum – und vermutlich leicht genervte Verkäufer, denn: „Wir sind die Allerletzten, die gehen. Eigentlich wäre hier schon seit 20 Minuten Feierabend!“, so Sarah über ihren Kaufrausch. Aber für sie muss eben immer alles perfekt sein: „Ich denke immer, das geht noch besser!“, gibt Sarah selbst zu. Da kommt ein bisschen weniger eben nicht in die Tüte …

Peinliche Protz-Show auf Kosten von Alessio! Sarah Engels verprasst ihr ganzes Geld für Luxus-Artikel: