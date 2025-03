Sarah Engels: Ihr Trauma aus der Kindheit bestimmt ihr Leben

Die Sängerin verriet jetzt, dass sie als Mädchen mit massiver Unsicherheit zu kämpfen hatte. "Ich war ein bisschen pummeliger. Deshalb habe ich mich allein gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwie anders, nicht genug", erzählt sie.

Vor allem die Fahrten im Schulbus seien schrecklich gewesen. "Ich hatte so Angst, weil ich immer wusste, da ist dieses eine Mädchen, und die guckt mich immer von oben bis unten an und scannt mich. Und wenn ich irgendwie blöd gucke, dann macht die mich an. Das war immer so. Das waren meine größten Ängste." Und genau diese Ängste haben die 32-Jährige nie losgelassen. Der Drang, sich selbst zu optimieren und makellos zu präsentieren, bestimmt noch heute ihren Alltag. Ihr striktes Training und ihre eiserne Disziplin wirken fast wie ein Schutzschild gegen die alten Unsicherheiten.

Doch wo ist die Grenze zwischen gesunder Selbstfürsorge und zwanghaftem Perfektionismus? Ist Sport für Sarah wirklich, wie sie selbst sagt, ein Mittel zur Selbstliebe – oder längst ein unaufhörlicher Kampf gegen ihr altes Ich? Eines ist klar: Wer sich ständig beweisen muss, läuft Gefahr, Misserfolge heraufzubeschwören. Hoffentlich gelingt es der Sängerin, sich zurückzulehnen und zu sagen: "Ich bin richtig – genau so, wie ich bin."