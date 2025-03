Sarah Engels: Stellungnahme zu Ehekrisen-Gerüchten

Die Situation zwischen Sarah Engels (32), ihrem Ex Pietro Lombardi (32) und dessen Verlobter Laura Maria Rypa (29) scheint einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Erst vor wenigen Tagen flatterte wieder ein Anwaltsbrief von Sarah an Laura in den Briefkasten. Zur Erklärung: Vor einiger Zeit bekam Laura eine Unterlassungserklärung, sie dürfe den Namen Alessio nicht mehr öffentlich in den Mund nehmen. Jetzt landete wieder ein Brief bei dem Paar und Pietro verlor die Geduld!

Er verteidigte seine Liebste inbrünstig und erklärte wütend: "Ihr solltet euch schämen." Und er geht noch weiter: "Eine Beziehung, die nach außen wie die Prinz-Charming-Beziehung herüberkommt und perfekt ist – diese Beziehungen haben die meisten Leichen im Keller. Lasst mich nicht diese Leichen rausholen!" Dazu nimmt seine Ex nun Stellung.