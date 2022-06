Sarah Engels: Jetzt äußert sie sich zu Pietro Lombardis Liebesglück

Die 29-Jährige ist nicht nur selber total happy, sondern freut sich auch für den Vater ihres Sohnes Alessio. "Ich glaube, das tut ihm gut, einfach eine Frau an seiner Seite zu haben, die ihn auch so ein bisschen lenkt und ihm den Weg zeigt", erklärt sie jetzt gegenüber Bunte.

Nach der Trennung hat keiner so recht geglaubt, dass die beiden mal so eine gute freundschaftliche Beziehung führen können. Schließlich hat Sarah Pietro betrogen und die Öffentlichkeit hat alles mitbekommen. Doch für Söhnchen Alessio haben sich die Zwei zusammengerissen! Und sie bekommen es richtig gut hin.

"Ich glaube, dass wir da echt stolz sein können. Natürlich gibt es auch Phasen, wo wir uns mal in die Haare kriegen oder wo es mal nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll", so die Sängerin weiter.

Trotzdem ziehen sie an einem Strang und sie wünscht ihrem Ex nur das Beste: "Letztendlich gönne ich es ihm von Herzen, dass er die Frau fürs Leben findet."

