Sarah Engels: Neue Baby-Details enthüllt!

Sarah packt aus

In ihrer Instagram-Story verrät Sarah, dass ihr erster Schwangerschaftstest negativ war, weil sie ihn zu früh gemacht hat. Nur wenige Tage später machte sie noch einen Test und dieser fiel dann positiv aus. Nun hofft sie, dass sie ihren kleinen Liebling nach der Geburt stillen kann. "Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Alessio konnte ich leider nur 1-2 Wochen stillen. Aber es hatte direkt so gut funktioniert, dass ich hoffe, dass es dieses Mal auch klappt", erklärt sie. Bisher hat sie übrigens noch nichts für ihr Baby gekauft, denn: "Bei Alessio habe ich es damals so übertrieben und zu viel gekauft, was wir dann nie benutzt haben."

Sarah macht kein Geheimnis daraus, dass sie während der Schwangerschaft derzeit oft müde ist. Außerdem hat sie mit schrecklichen Brustschmerzen zu kämpfen. Sie hat auch bemerkt, dass ihr Bauch während der zweiten Schwangerschaft schneller wächst!

Während einer Fragerunde lässt Sarah sich auch entlocken, nach welchen Werten sie ihre Kinder erzieht: "Ich möchte meinen Kindern dieselben Werte mit auf den Weg geben, die mir mit auf den Weg gegeben wurden. Sie sollen mit Liebe und Respekt jedem individuellen Menschen gegenübertreten. Sie sollen immer spüren, dass sie geliebt werden und dass die eigene Familie das Zuhause ist, wo man Sicherheit verspürt. Dass man mit Fleiß Träume verwirklicht und wieder aufsteht, wenn man fällt. Dass der wirkliche Erfolg nicht durch Geld oder Ruhm gegeben ist, sondern der Erfolg in seinem Herzen, wenn man über sich hinauswächst, der größte Erfolg ist, den man haben kann. Und noch so vieles mehr..."