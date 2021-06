Sarah Lombardi: Emotionales Video von der Hochzeit aufgetaucht

Die Trauung fand in Neckarsteinach auf dem Hohen Darsberg statt. Nur der engste Familienkreis war anwesend. Doch jetzt dürfen auch die Fans an ihrem Glück teilhaben. Sarah und Julian veröffentlichen ein Video, in die Vorbereitungen, die Location und die Zeremonie zu sehen sind. "Von dem ersten Tag an, an dem ich dich kennengelernt habe, wurden wir in kürzester Zeit zu einem starken Team. Ein Team, das ich mir schon immer gewünscht habe. Du kennst die kleine verletzbare Sarah, die oftmals so tut, als sei sie eine eiserne Kriegerin", sagt sie darin unter Tränen. Anschließend trägt Schatz Julian seine emotionales Eheversprechen vor: "Ich verspreche dir, immer ein Rückzugsort zu sein. Wenn du Schutz suchst, bin ich für dich da." Auch Sarahs Sohn Alessio und ihre Mama Sonja Strano sind in dem Video zu sehen.