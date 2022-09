Sarah Engels: Schönheitswahn! Wie weit will sie noch gehen?

In einer Fragerunde auf Instagram beantwortete Sarah Engels überraschend ehrlich die Frage eines Followers, ob sie sich Botox spritzen lässt. "Nein, noch nie. Ich hatte davor bisher immer Respekt und Angst, dass ich nachher aussehe wie ein anderer Mensch. Ich werde aber nächsten Monat 30 und die ein oder andere Falte am Auge stört mich schon ein wenig", gesteht die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin. Greift sie also bald zur Schönheitsspritze?

Immerhin tut sie bereits gewaltig viel, um ihren eigenen Körper zu optimieren. Denn Sarah Engels will es richtig wissen. Seit der Geburt ihrer süßen Tochter Solea zieht die hübsche Sängerin ein ziemlich straffes Sportprogramm durch. Es werden im Fitnessstudio Gewichte gestemmt, die Laufschuhe zum Glühen gebracht sowie regelmäßig Fahrrad und Inliner gefahren. Mit diesem straffen Programm purzelten die Babypfunde der Brünetten im Nu!

Als wäre das alles nicht genug, macht die zweifache Mama nun auch noch eine Saftkur. Mindestens 3 Tage will Sarah Engels ausschließlich Säfte zu sich nehmen und verzichtet auf jegliche Form von fester Nahrung. Muss das wirklich alles sein?